В Иране произошел теракт во время военного парада, есть погибшие и раненые
Об этом сообщает иранское государственное агентство IRNA.
VIDEO: Moments after the terrorist attack in #Ahvaz, southwest of #iran. pic.twitter.com/2yVhepnVGA— Abas Aslani (@AbasAslani) 22 сентября 2018 г.
"Террористы, переодетые в военных Корпуса стражей Исламской революции (ксир и Басидж (волонтеры), открыли огонь по представителям власти и людям из-за стенда во время парада", - сказал губернатор Хузестана Гулам-Реза Шариате.
Среди пострадавших есть ребенок и женщина.
Как отмечается, чиновники в ходе теракта не пострадали. Силам безопасности удалось убить двоих террористов и арестовать еще двух, один из задержанных ранен.
Военные парады проходят в городах Ирана в связи с годовщиной войны с Ираком в 1980 - 1988 годах.
Детали инцидента выясняются.
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