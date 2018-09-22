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В Иране произошел теракт во время военного парада, есть погибшие и раненые

В результате теракта на военном параде в иранском городе Ахвази погибли по меньшей мере трое человек, пострадали 20 человек, среди которых и мирные жители

Об этом сообщает иранское государственное агентство IRNA.

"Террористы, переодетые в военных Корпуса стражей Исламской революции (ксир и Басидж (волонтеры), открыли огонь по представителям власти и людям из-за стенда во время парада", - сказал губернатор Хузестана Гулам-Реза Шариате.

Среди пострадавших есть ребенок и женщина.

Как отмечается, чиновники в ходе теракта не пострадали. Силам безопасности удалось убить двоих террористов и арестовать еще двух, один из задержанных ранен.

Военные парады проходят в городах Ирана в связи с годовщиной войны с Ираком в 1980 - 1988 годах.

Детали инцидента выясняются.

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