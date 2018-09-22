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В Тайване арестовали активиста права на оружие и разработчика его чертежей для 3D-печати

Власти Тайваня арестовали разработчика чертежей огнестрельного оружия из элементов, распечатанных на 3D-принтере, американца Коди Уилсона, после того, как США аннулировали его паспорт

Об этом сообщает CBS News со ссылкой на Национальное агентство Тайваня по миграции и местную криминальную полицию.

 

Ранее о задержании Уилсона со ссылкой на двух тайваньских чиновников также сообщало агентство Reuters, однако собеседники не могли прояснить его процессуальный статус.

Аннуляция паспорта Уилсона, которому в США предъявлены обвинения в сексуальном преступлении, означает, что он находится на Тайване незаконно, пояснила полиция телеканала CBS.

Коди Уилсон - основатель организации Defense Distributed, которая разрабатывает и продает чертежи, по которым можно распечатать на 3D-принтере элементы для сборки огнестрельного оружия. Он получил широкую известность после того, как в 2013 году собрал первый пистолет из пластиковых деталей, а затем опубликовал чертежи для сборки пистолета, который получил название Liberator. Этот пистолет имеет только одну металлическую деталь, при извлечении которой пистолет нельзя обнаружить металлодетекторами. Это событие привело к общественной дискуссии в США, власти обязали Уилсона удалить чертежи, но его успели скачать и выложить на другие ресурсы.

Летом 2018 года разгорелся юридический спор, поводом к которому послужила публикация Уилсоном чертежей еще 10 моделей оружия, от пистолетов до винтовок. С июля в 19 штатах и округе Колумбия действует судебный запрет на публикацию таких чертежей, которую Уилсон оспаривает в суде на основании второй поправки к конституции США, которая гарантирует право на хранение и ношение оружия.

В середине сентября Уилсона обвинили в сексуальном контакте с несовершеннолетней девушкой, с которой он познакомился на специализированном веб-сайте, сообщает CBS. 16-летняя девушка заявила полиции, что у нее был секс за деньги с Уилсоном. Кроме того, полиция получила видеозаписи из отеля, где видно как она входит с Уилсоном номер, где находится с ним чуть меньше часа. Уилсона объявили в розыск, когда он находился на Тайване. По обвинению в сексуальной связи с несовершеннолетней ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Между США и Тайванем отсутствует соглашение об экстрадиции преступников.

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