В столице завтра могут ограничить работу трех станций метрополитена
22 сентября, 2018, 09:07
Из-за проведения футбольного матча на НСК "Олимпийский" будет изменен режим работы трех станций метро в центре города
Об этом сообщила пресс-служба Киевского метрополитена в Twitter вечером в пятницу.
"После окончания игры может быть ограничено разрешение на вход для пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого"", - говорится в сообщении.
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