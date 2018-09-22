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В столице завтра могут ограничить работу трех станций метрополитена

Из-за проведения футбольного матча на НСК "Олимпийский" будет изменен режим работы трех станций метро в центре города

Об этом сообщила пресс-служба Киевского метрополитена в Twitter вечером в пятницу.

"После окончания игры может быть ограничено разрешение на вход для пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого"", - говорится в сообщении.

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