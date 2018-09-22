В столице завтра могут ограничить работу трех станций метрополитена

22 сентября, 2018, 09:07

Из-за проведения футбольного матча на НСК "Олимпийский" будет изменен режим работы трех станций метро в центре города

Об этом сообщила пресс-служба Киевского метрополитена в Twitter вечером в пятницу.

"После окончания игры может быть ограничено разрешение на вход для пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого"", - говорится в сообщении.