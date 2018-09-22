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В столице горят Русановские сады: черный дым виден из разных районов города

В субботу, 22 сентября, в Киеве на территории Русановских садов произошел пожар. В лесопарковой зоне возле залива реки Десенка загорелась свалка

Пожар начался около 12:30. Огонь охватил около 200 метров леса. Об этом Информатор сообщает с места события.

Ветер быстро разнес огонь на деревья и кусты. На территории большое задымление из-за пластика и полиэтилена на свалке, взрываются баллоны с бытовой химией. Черный дым виден из разных районов Киева.

На данный момент пожарные тушат пламя. Ликвидация пожара осложняется тем, что рядом нет воды. Приходится набирать ее в другом месте. На помощь выехали дополнительные пожарные расчеты. По прогнозам спасателей, за сложные условия воспламенения будут гасить до вечера.

На место также прибыли правоохранители. Они будут выяснять причины и обстоятельства события. Предварительно, в пожаре никто не пострадал.

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