В столице горят Русановские сады: черный дым виден из разных районов города

22 сентября, 2018, 13:56

В субботу, 22 сентября, в Киеве на территории Русановских садов произошел пожар. В лесопарковой зоне возле залива реки Десенка загорелась свалка

Пожар начался около 12:30. Огонь охватил около 200 метров леса. Об этом Информатор сообщает с места события.

Ветер быстро разнес огонь на деревья и кусты. На территории большое задымление из-за пластика и полиэтилена на свалке, взрываются баллоны с бытовой химией. Черный дым виден из разных районов Киева.

На данный момент пожарные тушат пламя. Ликвидация пожара осложняется тем, что рядом нет воды. Приходится набирать ее в другом месте. На помощь выехали дополнительные пожарные расчеты. По прогнозам спасателей, за сложные условия воспламенения будут гасить до вечера.

На место также прибыли правоохранители. Они будут выяснять причины и обстоятельства события. Предварительно, в пожаре никто не пострадал.