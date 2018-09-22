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В Мюнхене открылся ежегодный праздник пива

В столице Баварии Мюнхене открылся ежегодный праздник Октоберфест

В субботу, 22 сентября 2018 года, мэр города Дитер Райтер и премьер-министр земли Маркус Зедер открыли в полдень по местному времени 185-й крупнейший в мире фестиваль пива. Дитер Райтер двумя ударами выбил пробку из первой бочки. Затем мэр Мюнхена набрал и передал первую кружку пива Зедеру, который и выпил его, сообщает DW.

Нынешний фестиваль сказался на цене: 1-литровая кружка пива за 11,5 евро, что на 75 евроцентов больше, чем в прошлом году. Несмотря на такую не совсем низкую стоимость организаторы мероприятия ожидают около 6 млн посетителей и любителей пива из многих стран.

Вход в традиционное место проведения Октоберфеста для посетителей был открыт уже с 9:00 по местному времени (10:00 по Киеву).

Громкоговорители оповещают о важных мероприятиях и событиях немецком и английском языках.

Учитывая усиленные меры безопасности, в этом году, так же, как в предыдущие годы посетителям запрещается брать с собой на праздник рюкзаки и большие сумки.

Пивной праздник продлится до 7 октября.

 

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