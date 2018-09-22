В Литву прибыл Папа Римский
22 сентября, 2018, 14:40
Папа Римский Франциск в субботу, 22 сентября, утром прибыл в Вильнюс, где начался четырехдневный визит понтифика в Литву, Латвию и Эстонию
В субботу Папа Франциск встретится в Вильнюсе с руководителями государства, помолится в Святых воротах, пообщается с молодежью на Кафедральной площади, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на агентство BNS.
В воскресенье понтифик проведет богослужение в Каунасском парке Сантакос, а во второй половине дня вернется в Вильнюс. В литовской столице он почтит память жертв Вильнюсского гетто, а также – память жертв советского режима в Музее оккупации и борьбы за свободу.
Папа Иоанн Павел II побывал в Литве, Латвии и Эстонии в 1993 году.
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