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В Литву прибыл Папа Римский

Папа Римский Франциск в субботу, 22 сентября, утром прибыл в Вильнюс, где начался четырехдневный визит понтифика в Литву, Латвию и Эстонию

В субботу Папа Франциск встретится в Вильнюсе с руководителями государства, помолится в Святых воротах, пообщается с молодежью на Кафедральной площади, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на агентство BNS.

В воскресенье понтифик проведет богослужение в Каунасском парке Сантакос, а во второй половине дня вернется в Вильнюс. В литовской столице он почтит память жертв Вильнюсского гетто, а также – память жертв советского режима в Музее оккупации и борьбы за свободу.

Папа Иоанн Павел II побывал в Литве, Латвии и Эстонии в 1993 году.

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