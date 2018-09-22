В Чехии упростят получение гражданства для закарпатцев

22 сентября, 2018, 14:04

Правительство Чехии рассматривает закон, который позволяет потомкам чехословацких граждан получить чешское гражданство по упрощенной процедуре

Об этом сообщает Mukachevo.net со ссылкой на пресс-службу правительства Чехии.

Если закон вступит в силу, претенденты на чешское гражданство могут получить его на основании документа, который подтверждает потерю чешского или чехословацкого гражданства одним из родителей, или дедушкой или бабушкой.

Это позволяет многим закарпатцам претендовать на гражданство Чехии, поскольку Закарпатье под названием Подкарпатская Русь входило в состав Чехословакии с 1919 по 1938 годы.