Трампа хотели признать слабоумным и сместить с должности, - The New York Times
Об этом со ссылкой на источники пишет газета The New York Times.
По данным издания, записывать разговоры президента Розенштейн собирался весной 2017 года. К тому времени он занимал должность заместителя генпрокурора только 2 недели. Пойти на такой отчаянный шаг Розенштейна заставило то, что Трамп уволил его непосредственного начальника - генерального прокурора США Джеймса Коми.
Розенштейн планировал на основании записей доказать, что Дональд Трамп недееспособен. В таком случае его можно было бы лишить полномочий, и роль главы государства временно исполнял бы вице-президент. Такой ход событий предполагает 25-я поправка к Конституции США.
О желании тайно записать Дональда Трампа и применить 25-ю поправку Род Розенштейн несколько раз говорил на встречах с работниками Минюста США и ФБР. Газета отмечает, что "учитывая все" ни один из замыслов Розенштейна не был реализован.
Род Розенштейн отверг сделанные газетой заявления, назвав статью некорректной и фактически недостоверной.
Род Розенштейн занимает должность заместителя генерального прокурора США с апреля 2017 года. В мая 2017 года он назначил спецпрокурора Роберта Мюллера ответственным за расследование якобы вмешательство России в выборы в США. Именно Розенштейн курирует ход работы Мюллера.
- Как сообщалось, Трамп собирается уволить шефа Пентагона.
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