Ситуацию с оккупированными территориями Украины обсудят на 73-й сессии ГА ООН

22 сентября, 2018, 07:23

Президент Украины Петр Порошенко сообщил о включении в повестку дня Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций пункта о ситуации на временно оккупированных территориях Украины

"Во исполнение моего поручения успешно проведена работа по включению в повестку дня 73-й сессии ГА ООН нового пункта "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины", - говорится в сообщении на официальной странице П. Порошенко в соцсети Фейсбук в пятницу вечером.

"Это позволит сквозь шквал дезинформации донести до мирового сообщества правду о трагических последствиях оккупации РФ Крыма и продолжающейся агрессии на Донбассе", - подытожил президент Украины.