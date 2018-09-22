Ситуацию с оккупированными территориями Украины обсудят на 73-й сессии ГА ООН
22 сентября, 2018, 07:23
Президент Украины Петр Порошенко сообщил о включении в повестку дня Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций пункта о ситуации на временно оккупированных территориях Украины
"Во исполнение моего поручения успешно проведена работа по включению в повестку дня 73-й сессии ГА ООН нового пункта "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины", - говорится в сообщении на официальной странице П. Порошенко в соцсети Фейсбук в пятницу вечером.
"Это позволит сквозь шквал дезинформации донести до мирового сообщества правду о трагических последствиях оккупации РФ Крыма и продолжающейся агрессии на Донбассе", - подытожил президент Украины.
- Как сообщалось, Объединенные силы освободили 40 га территории на Луганщине.
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