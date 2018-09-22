Ситуация на фронте: с 07.00 было 7 вражеских обстрелов, потерь нет
22 сентября, 2018, 18:53
В течение текущих суток, 22 сентября 2018 года, с 7 до 18 часов российские оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня. При этом вооружение, запрещенного Минскими соглашениями, противник не применял
Об этом говорится в информационном сообщении об обстановке в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 18:00, обнародованном пресс-службой Минобороны.
Днем противник открывал прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Золотое, Новоселовка Вторая, Павлополь, Гнутово и Лебединское.
"В случае угрозы жизни военнослужащих командиры принимали решение на осуществление огневого воздействия на противника, заставляя его прекратить обстрелы", - отмечают украинские военные.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток не допущено.
Читайте также
-
21 сентября, 2018 Инициатива Трех морей: где потерялась Украина?
-
20 сентября, 2018 KYIV MEDIA WEEK 2018: итоги третьего дня
-
20 сентября, 2018 Виталий Портников: антикоррупционеры спасают страну
-
19 сентября, 2018 NewsOne и "112": прокремлевские СМИ в Украине
-
19 сентября, 2018 Виталий Портников: санкций за "Северный поток-2" не будет
Читайте также
-
20 сентября, 2018 KYIV MEDIA WEEK 2018: итоги третьего дня
-
20 сентября, 2018 Виталий Портников: антикоррупционеры спасают страну
-
19 сентября, 2018 NewsOne и "112": прокремлевские СМИ в Украине