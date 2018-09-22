 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Ситуация на фронте: с 07.00 было 7 вражеских обстрелов, потерь нет

В течение текущих суток, 22 сентября 2018 года, с 7 до 18 часов российские оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня. При этом вооружение, запрещенного Минскими соглашениями, противник не применял

Об этом говорится в информационном сообщении об обстановке в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 18:00, обнародованном пресс-службой Минобороны.

Днем противник открывал прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Золотое, Новоселовка Вторая, Павлополь, Гнутово и Лебединское.

"В случае угрозы жизни военнослужащих командиры принимали решение на осуществление огневого воздействия на противника, заставляя его прекратить обстрелы", - отмечают украинские военные.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток не допущено.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 сентября, 2018 суббота

больше новостей

22 сентября, 2018 суббота

21 сентября, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать