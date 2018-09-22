Суд не отстранил городского председателя Ужгорода от должности

22 сентября, 2018, 21:32

Ужгородский горрайонный суд Закарпатской области не отстранил от должности мэра областного центра Закарпатья Богдана Андриива, подозреваемого в хищении 6,5 млн грн

Об этом сообщает Закарпатье онлайн.

Об отстранении Андриива ходатайствовала прокуратура.

Суд не поддержал прокурора в утверждении, что подозреваемый, находясь на должности "может уничтожить доказательства уголовного правонарушения и осуществить незаконное влияние на свидетелей преступления".

В качестве свидетелей защита привлекла на заседание работников Ужгородского горисполкома, которые отрицали исполнение неправомерных приказов мэра.

Свидетелем выступил и Геннадий Москаль, председатель Закарпатской ОГА, который призвал оставить мэра на посту.

"Мы вступаем в осенне-зимний период. Очень тяжелый и финансово, и экономически для Украины и для области. Мы с мэром в этих вопросах взаимодействуем", - аргументировал свою позицию председатель Закарпатской ОГА.

Он также отметил, что уголовное производство было возбуждено в 2015 году и касается экс-мэра Ужгорода, который подписывал контракт с польской организацией на получение гранта.

В судебном заседании прокурором не было доказано, что подозреваемый, находясь на должности Ужгородского городского головы, может уничтожить доказательства уголовного правонарушения и осуществить незаконное влияние на свидетелей преступления. Учитывая указанное, следственный судья отказал в удовлетворении ходатайства прокуратуры об отстранении Богдана Андриива от осуществления должностных обязанностей", - говорится в сообщении Ужгородского горрайонного суда.

Богдан Андриив является фигурантом дела о хищении средств во время реставрации памятника архитектуры национального значения "Амбар и винный погреб XVII века" (известного как "Совиное гнездо"). Часть средств на реставрацию выделили из городского бюджета, еще часть - из гранта Европейского Союза. Андриива обвиняют в содействии хищению свыше 6,5 млн грн.

В свою очередь Андриив отрицает предъявленное ему подозрение.

"Я не признаю эти обвинения. В перечень моих должностных обязанностей не входит (и я не имею соответствующего строительного образования) проверять полноту и качество строительных работ. На то есть соответствующие структуры, есть исполнитель работ и технический надзор, который отвечает за полноту, качество, стоимость строительных материалов. Я ни копейки из местного или государственного бюджета не потратил безосновательно. Поэтому я не признаю этих обвинений", - заявил Андриив во время предварительного судебного заседания.