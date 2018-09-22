Стивен Болдуин стал профессором в Поплавского

22 сентября, 2018, 08:55

Голливудский актер Стивен Болдуин стал профессором Киевского университета культуры

Об этом сообщает Укринформ.

Награждение званием профессора Киевского университета культуры голливудского актера, режиссера и продюсера Стивена Болдуина состоялось 21 сентября во время его встречи со студентами. На ней он поделился своим опытом и вдохновил молодежь на учебу и творчество.

“Не создавайте фильмы об уже давно всем известных идеях. Но создавайте фильмы про прекрасных людей, которые творят эти идеи. Так много фильмов снимают про Вторую мировую войну, но они не понимают, что хорошая история, это когда вы встречаете хороших людей. Хорошая история - это та, которая объединяет всех нас, объединяет ценности и идеи, которые касаются всех людей, не кого-то в частности. Поэтому помните об этом, создавайте фильмы о больших ценностных идеях», - поделился со студентами на встрече актер.

По словам Болдуина, рецепт успеха в Голливуде заключается в том, что нужно начинать создавать кино, даже если это на 5 минут и снято на собственный телефон. Актер призвал студентов записывать все их мысли и идеи, не мешкая снимать фильмы с друзьями. Ведь именно это и является опытом и началом в карьере каждого.

Как рассказал актер, в 2020 году он будет снимать фильм в Украине, который проводит кастинг среди студентов университета.

Стивен Эндрю Болдуин – американский актер, режиссер, продюсер и автор. Первой работой в кино была роль в фильме "Зверь" (1988). Самым успешным в кинокарьере Стивена стал фильм "Обычные подозреваемые" (1995). Помимо кино Стивен Болдвин активно занимается миссионерской деятельностью и благотворительностью. За 35 лет карьеры за его плечами 120 фильмов. Сейчас создает фильм под названием "Солист".