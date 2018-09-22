США обнаружили четыре самолета-разведчика России возле берегов Аляски
Об этом сообщает говорится NORAD в Twitter.
"NORAD идентифицировало две группы, в которые входило по два российские разведывательные самолета, которые вошли в зону идентификации воздушной обороны Аляски. Российские самолеты находились в международном воздушном пространстве и не нарушали суверенное воздушное пространство США или Канады", - говорится в сообщении.
Отмечается, что инцидент произошел в пятницу, 21 сентября.
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Как сообщалось ранее, истребители ВВС Великобритании и Франции поднялись в воздух для перехвата военных самолетов РФ, которые пролетали над Северным морем в четверг.
До этого, 23 августа британский военный истребитель Typhoon с базы в Румынии перехватил российский морской патрульный самолет Be-12 над Черным морем.
26 августа два британских истребителя Eurofighter Typhoon перехватили над Черным морем российские Ан-26 и Бе-12.
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