Российский Ил-20 в Сирии сбили россияне российской же ракетой, - оппозиционер

22 сентября, 2018, 17:55

Есть основания считать, что комплексом ЗРК С-200, сбившим Ил-20 вооруженных сил России вблизи сирийского города Латакия, руководили российскте военные или наемники

Об этом на своем YouTube-канале заявил один из руководителей российской оппозиции Вячеслав Мальцев, который сейчас живет во Франции. Политик происходит из российской авиастолицы Саратова и также является экспертом по авиации и воздухоплаванию.

"Коношенков говорит, что Ил-20 не защитила система "Свой - чужой", С-200 продали сирийцам, а на те С-200, которые продают за границу, не устанавливают эту систему, потому что они будут работать за рубежом. Это вопрос к Коношенкову, но вы там воююте три года, чего же вы не установили? Поэтому так и должно было случиться, что они должны были сбить из этой системы российский самолет. И он сказал о тех, кто размышляет над "Свой - чужой", что это "дилетанты" так рассуждают. Ну, конечно же "дилетанты". А кто так делает как Коношенков с Шойгу (министр обороны РФ, который никогда не служил в армии - ред.)? Они не дилетанты?

Вот представьте себе: зенитно-ракетный комплекс отражает атаку условных израильтян и в этот момент в воздухе находится российский самолет - как они рассказывают, на самом деле было иначе - они делают запуск и попадают в российский самолет, потому что им кто-то "прикрылся". Если бы он был оборудован этой системой, они бы никак не "прикрылись". Хотя они и так не "прикрывались". Это все полный бред", - рассказал Мальцев.

Заметим, что после того как глава израильских ВВС Норкин прибыл в Москву и предоставил определенные секретные документы, Кремль срочно отказался от "израильской" версии о сбитии Ил-20.

При этом, как заметил Мальцев, Башар Асад не позвонил Путину, но направил официальную телеграмму.

"И если вы прочтете телеграмму, то вы очень сильно удивитесь. То есть, мое предположение является абсолютно верным. Он пишет в телеграмме о том, что он "сочувствует", он пишет в телеграмме, что следует бороться с терроризмом, что мы несем большие потери, и ни слова о том, что он "сожалеет". Ни слова. А знаете, почему нет слов, что Асад "сожалеет"? А потому что российские военные сбили. Потому что если бы это сбили сирийцы, Асад написал бы: "Сожалеем, что наши ошибочно.. и т.д." Ничего этого нет и не заставили Асада это написать. Не смогли заставить... Следовательно, он не позвонил и не указал в телеграмме, что Сирия "сожалеет". Что с дипломатической точки зрения означает: он совершенно не причастен. Соответственно на этом ЗРК С-200 дежурили российские военные. Или из частной военной компании Вагнера. В любом случае это были граждане России", - пояснил оппозиционер.

Мальцев отмечает, что если даже предположить, что израильские летчики "прикрылись" от ракеты российским самолетом Ил-20, то это "верх профессионализма", а не якобы свидетельство их "непрофессионализма", о чем говорила спикер МИД РФ Захарова.

"Но этого не было. Потому что тот самый Коношеков утверждает, что удар (со стороны израильтян - ред.) был нанесен в 22.00, а Ил-20 сбили в 23.00. Что они еще час после бомбардировки там делали? Бросили бомбу и потом еще час там летали, что ли? Без бомб? Для чего? Они приходят на малой высоте, бросают и уходят так же на малой высоте - быстрее-быстрее и затем поднимаются и уже пошли к себе. Так устроена атака израильских ВВС. И никак иначе. Никто там час не кружится. У них просто топлива не хватит, им в один конец 700 км лететь, а у них только на 1,5 тыс. км топлива", - добавил Мальцев.

Про Ил-20 смотрите с 1 час. 23 мин.