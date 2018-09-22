Российским дипломатам в свое время не удалось вывезти Ассанжа из Британии, - Reuters

22 сентября, 2018, 10:29

Эквадор в 2017 году назначил на дипломатическую должность в России основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, но решение аннулировали, поскольку Великобритания отказалась предоставить ему дипломатическую неприкосновенность

Об этом говорится в документах МИД Эквадора, которые оказались в распоряжении агентства Reuters.

"Эквадор 19 декабря прошлого года одобрил "специальное назначение в пользу Джулиана Ассанжа, чтобы он мог выполнять функции в посольстве Эквадора в России", - говорится в письме МИД Эквадора, написанном оппозиционной законодательницы Паоле Винтимилли.

Как отмечается, под термином "специальное назначение" имеется в виду право президента Эквадора назначать советников на дипломатические должности, даже если они не являются профессиональными дипломатами.

Агентство отмечает, что неудачные попытки Эквадора указывают на то, что президент страны Ленин Морено привлек Москву к урегулированию ситуации с Ассанжем, который уже шесть лет скрывается от уголовного преследования в посольстве Эквадора в Лондоне.

Однако в ноте британского МИД от 21 декабря 2017 года отмечается, что Лондон не считает, что Ассанж имеет какие-то привилегии или иммунитет согласно Венской конвенции.

После этого Эквадор отказался от своего решения о назначении Ассанжа.

Газета Guardian в пятницу сообщила, что российские дипломаты провели тайные переговоры в Лондоне, чтобы помочь Ассанжу сбежать из Британии благодаря операции, предварительно назначенной на прошлогоднее Рождество.

Представители Ассанжа и Wikileaks не стали комментировать ситуацию, получить комментарий МИД Эквадора Reuters также не удалось.

Как известно, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж находится на территории посольства Эквадора в Лондоне с июня 2012 года, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где расследовали дело по обвинению его в сексуальных домогательствах и изнасиловании.

Шведские прокуроры закрыли дело в прошлом году, однако в отношении Ассанжа до сих пор действует ордер на арест в Великобритании за неуплату залога в 2012 году.

Основатель WikiLeaks опасается, что выход из посольства будет угрожать ему экстрадицией в США, где ему могут предъявить обвинения в незаконной публикации секретных военных и дипломатических документов.