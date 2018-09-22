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Россиянин попросил убежища в Украине якобы за политические преследования

Гражданин РФ попросил убежища в Украине, объясняя это преследованием со стороны российских спецслужб за его политические и религиозные взгляды

Как сообщает Государственная пограничная служба, в ночь на субботу пограничники отдела "Краснополье" Сумского отряда с помощью прибора ночного видения задержали гражданина Российской Федерации, который пытался незаконно попасть в Украину, перейдя границу вне пункта пропуска.

Во время проведения фильтрационных мероприятий задержан 25-летний мужчина, житель Москвы, обратился к правоохранителям с заявлением о предоставлении ему статуса беженца.

Он пояснил, что у себя на родине он подвергся преследованиям представителями российских спецслужб за свои политические и религиозные взгляды.

Кроме того, на днях ему было предъявлено обвинение за совершение правонарушения, предусмотренного статьей уголовного кодекса РФ за возбуждение ненависти и вражды.

"За то, что он был объявлен в федеральный розыск, и через существующий риск быть задержанным российскими пограничниками в пункте пропуска, мужчина решил попасть в Украину незаконным путем, пересекая государственную границу на его "зеленом" участке", - пояснили пограничники.

В отношении мужчины продолжаются процессуальные действия. В ближайшее время установленным порядком будет передан компетентным органам.

На опубликованном Госпогранслужбой видео мужчина говорит, что просит у властей Украины политического убежища или статуса беженца из-за преследования за свои политические и религиозные взгляды.

"Я принимал участие в акциях против действующей власти на территории РФ, ходил на митинги, писал петиции. Также на территории России меня преследовали по религиозным взглядам", - отметил он, уточнив, что является старовером.

"Неделю назад ко мне в дом ворвались спецслужбы и незаконно начали проводить обыски. Обещали привлечь к уголовной ответственности за то, что я принимаю участие в акциях против действующей власти Российской Федерации", - утверждает россиянин.

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