 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Писатель-антикоммунист Бронислав Вильдестайн привез в Украину свои новые произведения

На Форуме издателей во Львове польский журналист и общественный деятель Бронислав Вільдестайн представил три свои книги

Презентацию проводил львовский журналист Антон Борковский, передает Еспресо.TV.

Вильдестайн - один из участников антикоммунистического подполья 80-90-ых гг. В начале 2000-ых он на основе открытых архивов коммунистических служб безопасности Польши обнародовал рассекреченные списки сексотов, где фигурирует 14 тыс. имен.

Всего автор издал 17 книг, 7 повестей и 2 тома рассказов.

Сейчас он обеспокоен будущим Европы.

"Западная культура сейчас в кризисе. Запад в кризисе, - говорит писатель. - То, что мы видим, как политические проявления., это собственно и является проявлениями этого кризиса. Это может просто-напросто привести к краху Европы. Не только к распаду Европейского Союза, но к распаду европейской культуры. Это не является детерминированным, но в эту минуту мало кто думает об угрозе европейской культуре".

null

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 сентября, 2018 суббота

больше новостей

22 сентября, 2018 суббота

21 сентября, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать