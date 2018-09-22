Писатель-антикоммунист Бронислав Вильдестайн привез в Украину свои новые произведения
Презентацию проводил львовский журналист Антон Борковский, передает Еспресо.TV.
Вильдестайн - один из участников антикоммунистического подполья 80-90-ых гг. В начале 2000-ых он на основе открытых архивов коммунистических служб безопасности Польши обнародовал рассекреченные списки сексотов, где фигурирует 14 тыс. имен.
Всего автор издал 17 книг, 7 повестей и 2 тома рассказов.
Сейчас он обеспокоен будущим Европы.
"Западная культура сейчас в кризисе. Запад в кризисе, - говорит писатель. - То, что мы видим, как политические проявления., это собственно и является проявлениями этого кризиса. Это может просто-напросто привести к краху Европы. Не только к распаду Европейского Союза, но к распаду европейской культуры. Это не является детерминированным, но в эту минуту мало кто думает об угрозе европейской культуре".
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