Певец Иван Попович серьезно пострадал по дороге на гастроли

22 сентября, 2018, 22:13

Украинской эстрадный певец Иван Попович попал в серьезное ДТП в Полтавской области

Об этом сообщила Виталина Кизляк-Остапчук, которая работает в команде Поповича, на своей странице в Facebook.

По ее данным, команда Ивана Поповича ехала на концерт в Полтавской области.

Сейчас народный артист находится в тяжелом состоянии в больнице города Хорол.

Справка

Иван Дмитриевич Попович родился 22 апреля 1949 года в селе Осий Закарпатской области. Украинский эстрадный певец и композитор, в 1990 году получил почетное звание "Народный артист Украины". В 1999 году за "личный вклад в развитие украинской культуры и весомые творческие достижения" награжден орденом "За заслуги" ІІІ степени.

С 2005 года - художественный руководитель Государственного театрально-зрелищного агентства. Гастролировал в Канаде, Индии, Бразилии, Италии, Греции, США.