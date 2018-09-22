Певец Иван Попович серьезно пострадал по дороге на гастроли
Об этом сообщила Виталина Кизляк-Остапчук, которая работает в команде Поповича, на своей странице в Facebook.
По ее данным, команда Ивана Поповича ехала на концерт в Полтавской области.
Сейчас народный артист находится в тяжелом состоянии в больнице города Хорол.
Справка
Иван Дмитриевич Попович родился 22 апреля 1949 года в селе Осий Закарпатской области. Украинский эстрадный певец и композитор, в 1990 году получил почетное звание "Народный артист Украины". В 1999 году за "личный вклад в развитие украинской культуры и весомые творческие достижения" награжден орденом "За заслуги" ІІІ степени.
С 2005 года - художественный руководитель Государственного театрально-зрелищного агентства. Гастролировал в Канаде, Индии, Бразилии, Италии, Греции, США.
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