 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Певец Иван Попович серьезно пострадал по дороге на гастроли

Украинской эстрадный певец Иван Попович попал в серьезное ДТП в Полтавской области

Об этом сообщила Виталина Кизляк-Остапчук, которая работает в команде Поповича, на своей странице в Facebook.

По ее данным, команда Ивана Поповича ехала на концерт в Полтавской области.

Сейчас народный артист находится в тяжелом состоянии в больнице города Хорол.

Справка

Иван Дмитриевич Попович родился 22 апреля 1949 года в селе Осий Закарпатской области. Украинский эстрадный певец и композитор, в 1990 году получил почетное звание "Народный артист Украины". В 1999 году за "личный вклад в развитие украинской культуры и весомые творческие достижения" награжден орденом "За заслуги" ІІІ степени.

С 2005 года - художественный руководитель Государственного театрально-зрелищного агентства. Гастролировал в Канаде, Индии, Бразилии, Италии, Греции, США.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 сентября, 2018 суббота

больше новостей

22 сентября, 2018 суббота

21 сентября, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать