Пенсионер устроил огромный пожар в Сумах

22 сентября, 2018, 18:15

В Сумах вечером 21 сентября 2018 года возник серьезный пожар на газораспределительной сети высокого давления

Аварию, вероятно, вызвал 73-летний пенсионер, сообщает полиция Сумской области.

О том, что в Сумах горит нефтепровод полиция узнала в пятницу в 18:43. На месте уже работали специалисты газовой службы и пожарные, которые пытались ликвидировать пожар.

Столб огня достигал 10 метров.

Около четырех утра в полицию поступило сообщение, что в доме, неподалеку от места происшествия, нашли обгоревший труп 73-летнего мужчины, который в прошлом работал газосварщиком.

"Когда пожар на газопроводе был потушен, сотрудники полиции обнаружили повреждения задвижки газовой трубы, которую пытались срезать с помощью соответствующих инструментов, - говорит Павел Карабута, начальник Сумского отдела полиции. - Исходя из собранных материалов, у нас есть все основания считать, что вмешательство в работу газопровода осуществил именно погибший. В результате чего получил смертельные ожоги".