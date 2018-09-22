В РПЦ отказ хоронить "неправильно" крещеных детей из Украины объяснили "европейским правом"
Бурную реакцию россиянина вызвало обещание губернатора Волынской области Александра Савченко разобраться в вопиющем инциденте и привлечь к ответственности бесчеловечных духовников. Кроме того, украинский чиновник взбесил Чаплина фразой о том, что указанный скандал еще раз подтверждает необходимость предоставления Украине Томоса, пишет РИСУ.
Свою точку зрения по этому поводу одиозный священник РПЦ изложил в своем Telegram-канале "Православная политика".
"Настоящая христианская мораль очень простая: не входят в Царство Божье те, кто не принадлежат к истинной церкви. Отпевать их - кощунство. Альтернативный взгляд как раз аморален и в корне противоположен учению Христа. Но именно этот взгляд стоит за томосоискателями. Причем "евроинтеграторы" нарушают даже базовый принцип европейского права, касающийся религии: каждая община верующих имеет право сама решать, за кого и как ей молиться. К тому же губернатор-обновленец угрожает репрессиями. Европа, конечно, промолчит - это же, на ее взгляд, "наш су*ин сын", - грубо высказался Чаплин в свойственной ему циничной манере.
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