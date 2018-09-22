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Несколько школ Николаева в аварийном состоянии, учиться в них опасно

Госпотребслужба Николаевской области сообщила, что часть средних общеобразовательных школ города Николаева практически находится в аварийном состоянии

Речь идет о школах №39, 24 и 52. Также целый ряд учебных заведений не принят ведомством до начала их работы и есть основания полагать, что пребывание детей в них опасно, что является прямым нарушением закона, сообщает местное издание Свідок.info.

В частности, школа №24, в микрорайоне Матвеевка, получила оценку как заведение, "вызывающее особое внимание", а также отрицательную экспертизу.

"Там разрушается фундамент, очень большие трещины в опорных колоннах. Кроме того, когда раньше делали ремонт крыши, то неправильно были смонтированы водостоки. Там такое концептуально-архитектурное решение, что у одного крыла есть приямок, куда во время дождя попадает много воды, практически заливая первый этаж", - сообщила представитель Госпотребслужбы.

Также было отмечено, что в экспертном техническом заключении школа признана аварийной, но дети там продолжают учиться.

Что касается школы № 39, то там еще не закончен ремонт крыши, а работы проводятся непосредственно во время нахождения в ней большого количества учеников.

По словам руководителя городского управления образования Анны Личко, школу №24 в 2017 году обследовали на предмет ее технического состояния.

"Здание школы определено как 3-й категории сложности. Это не предполагает, что здание аварийное. А самый главный вывод: школа нуждается в срочном капитальном ремонте. Сейчас управлением заказана разработка проектно-сметной документации - она уже разрабатывается", - отметила Личко.

Но, для завершения разработки документации необходимы дополнительные средства.

Также Личко отметила, что если какая-нибудь из школ будет в конце концов признана аварийной, то учебный процесс будет приостановлен.

Что касается школы №39, Личко подтвердила, что ведется ремонт кровли и ожидается поступление необходимых материалов в Николаев. Экспертиза на указанную школу также заказаноа. А в школе №52 обследование не проводилось вообще.

"Школа №52 вошла в программу "Теплый Николаев", а Департаментом энергоэффективности разрабатывается проектная документация", - сообщила она.

В итоге, принято решение, чтобы управление образования дало ответ Госпотребслужбе, какие учебные заведения прошли экспертизу и дать информацию о запланированных мероприятиях по ремонту и обследованию школ. Также, управлению образования рекомендовали обратиться к председателям фракций и бюджетной комиссии горсовета для рассмотрения возможности финансирования устранения недостатков в указанных школах.

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