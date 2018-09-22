Нацсовет наказал телеканал "апостола" Мунтяна, где "сращивают кости" и "лечат онкологию"

22 сентября, 2018, 16:21

20 сентября Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания объявил предупреждение телеканалу "Возрождение" за трансляцию проповедей Владимира Мунтяна и других деятелей духовного центра "Возрождение" с сеансами "целительства" и массового гипноза и за нарушение рекламного законодательства

Об этом сообщает Детектор Медиа.

Нацсовет получил несколько жалоб граждан, а также всеукраинского общественного союза "Всеукраинские христианские инициативы" и обращение Службы безопасности Украины, что этот канал манипулирует сознанием людей и может нести угрозу физическому и психическому здоровью зрителей. Нацсовет провел мониторинг контента вещателя и назначила внеплановую проверку. Регулятор обнаружил, что канал транслировал проповеди с сеансами "целительства" и массового гипноза.

Например, в программе "Воскресное служение" "епископ" Людмила Громова "исцеляла" людей: якобы сращивала кости, лечила экзему, анемию, наркозависимость. В программе "Телекрусейд Молитва за здоровье" "апостол" Владимир Мунтян якобы уничтожал "родовое проклятие онкологии" и исцелял людей. В программах "Прикосновение духа" и "Явление духа и силы" тоже транслировали проповеди и "исцеление". Вместе с процессом "исцеления" канал демонстрировал введение людей в массовый гипноз с потерей сознания.

Департамент защиты национальной государственности СБУ предоставил Нацсовету заключение эксперта Центра экономико-правовых исследований о том, что такие трансляции могут рассматриваться как манипулятивное влияние на массовую аудиторию с помощью средств телевидения.

Нацсовет видит в этом контенте нарушение ч. 4 ст. 6 закона "О телевидении и радиовещании", которая запрещает использование в программах и передачах скрытых вставок, воздействующих на подсознание.

Также Нацсовет во время проверки зафиксировала признаки нарушения законодательства о рекламе: канал транслировал с нарушениями рекламу услуг целительства и без надлежащего отделения рекламу духовного центра "Возрождение".

Члены Нацсовета единогласно решили объявить каналу предупреждение. Также регулятор планирует проводить постоянный мониторинг содержания программ данного вещателя.