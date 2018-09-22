Нацполиция и фермеры задержали на Николаевщине рэкетиров-поджигателей

22 сентября, 2018, 16:38

Сегодня, 22 сентября 2018 года, около 1 часа ночи в селе Актово Вознесенского района злоумышленники, намереваясь поджечь дом 50-летнего предпринимателя, бросили в его двор четыре "коктейля Молотова". В результате возник пожар, загорелась тротуарная плитка и вспыхнул забор. В это время в доме находился сам хозяин, его жена и товарищ. Пока женщина пыталась потушить пламя, мужчины начали преследование автомобиля с преступниками

Во время погони домовладелец позвонил в полицию и позвал на помощь местных фермеров из Братского и Вознесенского районов. Сплоченные граждане и правоохранители быстро перекрыли все возможные пути бегства поджигателей. После длительного преследования, уже в Братском районе, злоумышленники, оказавшись в тупике, не справились с управлением и перевернулись на автомобили Chery. Благодаря слаженным действиям неравнодушных фермеров и оперативным и профессиональным мероприятиям полицейских всех четырех беглецов удалось задержать, информирует отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Злоумышленники действовали дерзко. По их словам, их целью было запугать фермера и заставить его платить "дань". Для этого они совершили поджог домовладения потерпевшего. При этом злоумышленники проигнорировали факт, что в доме находились люди, которые могли погибнуть, если бы мужчины вовремя не заметили пожар.

Сейчас полицейские тщательно обследуют весь путь бегства преступников, который охватывает три района: Вознесенский, Арбузинский и Братский. Правоохранители ведут поиски предположительно выброшенных по пути вещественных доказательств.

Следователи квалифицировали произошедшее по ч. 2 ст. 15, а также по пп. 1, 5 и 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - как покушение на умышленное убийство нескольких человек, совершенное по предварительному сговору группой лиц, способом, опасным для жизни многих граждан. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет вплоть до пожизненного заключения с конфискацией имущества.

Продолжается расследование, во время которого будут устанавливаться все обстоятельства происшествия, а также проверяться причастность задержанных к совершению аналогичных уголовных правонарушений на территории Николаевской области против других фермеров.

На данный момент все четверо жителей Вознесенского района, в возрасте от 18-ти до 55-ти лет, задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. В ближайшее время судом будет избираться мера пресечения.

"Напомним, что вопросы защиты законных интересов аграриев стоят на особом контроле полиции. 21 сентября во время видеоселекторного совещания глава Национальной полиции Сергей Князев отметил, что полиция работает на 100-процентное задержание участников рейдерских захватов и передачу дел в суд", - отмечают в Нацполиции.

Относительно попыток рейдерских захватов позицию главка Николаевской полиции также определил и глава полиции области Александр Анохин. Он подчеркнул, что любого, кто посягнет на законные интересы собственников сельхозпредприятий, ждет арест.