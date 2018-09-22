На западе страны возможен подъем воды в реках
22 сентября, 2018, 09:36
На западе Украины в реках бассейнов Сяна, Днестра 22-24 сентября ожидается подъем уровней воды
Об этом сообщает ГСЧС Украины.
"По данным Гидрометцентра, 22-24 сентября на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается подъем уровней воды на 0,2-0,8 м над уровнями на 8 час 21 сентября (без негативных последствий)", - говорится в сообщении.
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