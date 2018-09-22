На Харьковском шоссе в Киеве наркоман за рулем Daewoo Lanos вызвал зрелищное ДТП
Как удалось узнать Вартови Еспресо, водителя Daewoo Lanos остановили полицейские, потому что тот неадекватно вел себя на дороге, попросили предъявить документы, но водитель бросился в бега. Во время преследования беглеца со стороны Харьковской площади, водитель пытался проскочить на красный свет светофора перекресток, где в это время по Тростянецкой ехал Ford, с которым тот и совершил первое столкновение. После этого неуправляемая машина вылетела боком на встречную полосу, врезалась в автомобили, остановившиеся на красный сигнал светофора, перевернулась и таким образом закончила свое движение.
При опрокидывании Lanos врезался в автомобили Škoda и Mitsubishi, которые, в свою очередь, столкнулась с Toyota Land Cruiser Prado. Прохожие помогли водителям растащить на безопасное расстояние разбитые машины, чтобы избежать возможного возгорания топлива, которое начало вытекать из Daewoo.
На место происшествия прибыли, кроме полицейских и медиков, еще и спасатели ГСЧС, которые и предотвратили возможное возгорание воспламеняемого вещества.
В результате аварии в бессознательном состоянии была госпитализирована пассажирка с переднего сиденья Mitsubishi, принявшего на себя основной удар.
Отметим также, что во время осмотра автомобиля Daewoo Lanos, в салоне нашли небольшой пакетик, в котором находилось белое вещество похожее на наркотики, а неподалеку был найден связанный куст конопли, который, скорее всего, вылетел из машины беглеца.
В результате ДТП образовался затор во всех направлениях перекрестка.
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