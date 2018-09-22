На Харьковском шоссе в Киеве наркоман за рулем Daewoo Lanos вызвал зрелищное ДТП

22 сентября, 2018, 21:10

В Дарницком районе столицы на перекрестке Харьковского шоссе и улицы Тростянецкой во время преследования патрульной полицией автомобиля Lanos произошла авария с пострадавшими

Как удалось узнать Вартови Еспресо, водителя Daewoo Lanos остановили полицейские, потому что тот неадекватно вел себя на дороге, попросили предъявить документы, но водитель бросился в бега. Во время преследования беглеца со стороны Харьковской площади, водитель пытался проскочить на красный свет светофора перекресток, где в это время по Тростянецкой ехал Ford, с которым тот и совершил первое столкновение. После этого неуправляемая машина вылетела боком на встречную полосу, врезалась в автомобили, остановившиеся на красный сигнал светофора, перевернулась и таким образом закончила свое движение.

При опрокидывании Lanos врезался в автомобили Škoda и Mitsubishi, которые, в свою очередь, столкнулась с Toyota Land Cruiser Prado. Прохожие помогли водителям растащить на безопасное расстояние разбитые машины, чтобы избежать возможного возгорания топлива, которое начало вытекать из Daewoo.

На место происшествия прибыли, кроме полицейских и медиков, еще и спасатели ГСЧС, которые и предотвратили возможное возгорание воспламеняемого вещества.

В результате аварии в бессознательном состоянии была госпитализирована пассажирка с переднего сиденья Mitsubishi, принявшего на себя основной удар.

Отметим также, что во время осмотра автомобиля Daewoo Lanos, в салоне нашли небольшой пакетик, в котором находилось белое вещество похожее на наркотики, а неподалеку был найден связанный куст конопли, который, скорее всего, вылетел из машины беглеца.

В результате ДТП образовался затор во всех направлениях перекрестка.

Видео полицейской погони за неадекватным водителем Lanos и столкновения на Харьковском шоссе. Видео без цензуры (присутствует ненормативная лексика).