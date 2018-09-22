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На Франковщине школам рекомендуют начинать неделю с молитвы

Памятник Степану Бандере в городе Городенка Ивано-Франковской области
фото: zbruc.eu
Ивано-Франковский облсовет рекомендовал руководителям учреждений образования еженедельно перед началом занятий начинать день с исполнения гимна Украины, минуты молчания по погибшим за независимость страны и общей молитвы

Такое решение было принято на 23-й сессии облсовета в пятницу, 21 сентября 2018 года, сообщает Блиц-Инфо.

Отмечается, что депутаты рассмотрели вопрос "О национально-патриотическом воспитании детей и молодежи".

Как отметил депутат-свободовец Василий Сенатович, облсовет рекомендует руководителям учреждений образования еженедельно перед началом занятий начинать день с исполнения гимна и минуты молчания в память погибших за независимость и целостность Украины. По словам депутата, похоже решение уже принимали в других областях.

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Коллега Сенатовича по фракции Оксана Тебешевская такое предложение поддержала, однако предложила изменить название проекта решения "Об исполнении государственного Гимна перед началом занятий в учебных заведениях области".

Другой депутат Василий Попович предложил дополнить проект решения пунктом об обязательном уроке "Христианской этики в школах".

Председатель Ивано-Франковского областного совета Александр Сыч отметил, что замечание скорее касается образования, поэтому лучше вынести такое предложение отдельным проектом решения на сессию.

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Попович с таким предложением согласился, однако предложил добавить в решение пункт о совместном исполнении молитвы перед началом занятий.

"В итоге депутаты поддержали и предложение Тебешевской, и Поповича вотношении общей молитвы", - сообщает издание.

Следует заметить, что с исполнения гимна начинается рабочий день во всех украинских школах. Церемония происходит обычно в 08.00 по Киеву.

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