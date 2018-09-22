На Буковине за один вечер произошло 2 смертельных аварии. Погибли женщина и ребенок

22 сентября, 2018, 19:14

Первый случай: пьяный водитель микроавтобуса врезался в грузовик, из-за чего погиб ребенок

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими поступило в полицию 21 сентября 2018 около 20:30.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Черновицкой области, в селе Романковцы Сокирянского района микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter под управлением 38-летнего водителя въехал в припаркованный на обочине грузовик "ЗИЛ".

По предварительной информации, водитель управлял транспортом в нетрезвом состоянии.

От полученных в результате столкновения травм на месте аварии погиб 10-летний пассажир микроавтобуса. Водитель и еще двое пассажиров в возрасте 34 и 37 лет, получили закрытые черепно-мозговые травмы и множественные ушибы.

Пострадавшие госпитализированы в Сокирянскую центральную районную больницу.

Все они являются жителями села Романковцы. Водителя микроавтобуса полицейские задержали.

Второе сообщение о ДТП со смертельным исходом работники полиции получили из около 22:30. В селе Сергии Путильского района 49-летний житель Вижниччины не справился с управлением автомобилем "ВАЗ-21144". Легковушка съехала с проезжей части дороги в кювет и перевернулась.

Во время ДТП смертельно травмировалась 35-летняя пассажирка автомобиля. Женщина погибла на месте происшествия. Водитель транспортного средства с политравмой госпитализирован в Путильскую центральную районную больницу.

По обоим фактам трагических ДТП следователи начали уголовные производства по статье 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Проводятся досудебные расследования.