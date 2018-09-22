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Командование ЛитПолУкрбриг перешло к украинцу

Украинский полковник Дмитрий Братишко 20 сентября 2018 года подписал протокол и принял у польского бригадного генерала Зенона Бжушко под свое командование Литовско-Польско-Украинскую бригаду имени Великого гетмана Константина Острожского

Мероприятие состоялось в Люблине в комнате славы командования многонациональной бригады с участием личного состава ЛитПолУкрбриг и членов координационной группы, передает Простир.pl.

Протокол передачи-приема полномочий заверили председатели национальных делегаций координационной группы - полковник ВС Литовской Республики Томас Масаитис, полковник ВС Республики Польша Мариуш Чишович и полковник ВС Украины Алексей Шандар.

"Это знаковое и очень ответственное событие - Украина в лице украинского командира и еще 17 офицеров штаба обязуется поддерживать приобретенные операционные способности командования ЛитПолУкрбриг и развивать дальше тесное сотрудничество в формате этой многонациональной военной части. Мы будем работать плодотворно с заместителем - офицером ВС Литовской Республики и начальником штаба - офицером ВС Республики Польша в направлении обретения совместимости и слаженности действий в выполнении тех задач, которые будем получать от наших руководителей ", - отметил Братишко.

Также в этот день в Люблинском филармонии состоялся праздничный концерт по случаю 3-й годовщины создания Литовско-польско-украинской бригады имени Великого гетмана Константина Острожского и награждение личного состава.

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