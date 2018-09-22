Количество жертв урагана "Флоренс" в США увеличилось до 43
Об этом говорится в заявлении администрации губернатора штата Северная Каролина Роя Купера, сообщает телеканал ABC.
"Власть заявляет, что количество жертв в результате урагана "Флоренс" выросло до 43 погибших", - говорится в сообщении.
Как отмечается, власти Северной Каролины подтверждают гибель 32 человек в результате урагана. Еще 11 человек погибли в штате Южная Каролина. Также власти Северной Каролины отметили, что из пострадавших районов удалось эвакуировать около 5 тысяч человек.
Около 56 тысяч домов и предприятий остаются без света.
По оценкам аналитического агентства Moody's, ущерб от мощного урагана "Флоренс" в США составляет 38-50 миллиардов долларов.
Приведенные цифры учитывают порчи имущества, транспортных средств, а также потери на производстве в результате стихии.
Для сравнения, убытки от ураганов "Харви", "Мария" и "Ирма", которые обрушились на США в 2017 году, оценивали в 133,5 млрд 120 млрд, 84,2 млрд долларов соответственно.
- Ранее сообщалось, на США надвигается самый мощный за последние 30 лет ураган.
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