Количество жертв урагана "Флоренс" в США увеличилось до 43

22 сентября, 2018, 10:52

В США число погибших в результате тропического шторма "Флоренс" возросло до по меньшей мере 43 человек

Об этом говорится в заявлении администрации губернатора штата Северная Каролина Роя Купера, сообщает телеканал ABC.

"Власть заявляет, что количество жертв в результате урагана "Флоренс" выросло до 43 погибших", - говорится в сообщении.

Как отмечается, власти Северной Каролины подтверждают гибель 32 человек в результате урагана. Еще 11 человек погибли в штате Южная Каролина. Также власти Северной Каролины отметили, что из пострадавших районов удалось эвакуировать около 5 тысяч человек.

Около 56 тысяч домов и предприятий остаются без света.

По оценкам аналитического агентства Moody's, ущерб от мощного урагана "Флоренс" в США составляет 38-50 миллиардов долларов.

Приведенные цифры учитывают порчи имущества, транспортных средств, а также потери на производстве в результате стихии.

Для сравнения, убытки от ураганов "Харви", "Мария" и "Ирма", которые обрушились на США в 2017 году, оценивали в 133,5 млрд 120 млрд, 84,2 млрд долларов соответственно.