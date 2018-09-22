 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Количество жертв урагана "Флоренс" в США увеличилось до 43

В США число погибших в результате тропического шторма "Флоренс" возросло до по меньшей мере 43 человек

Об этом говорится в заявлении администрации губернатора штата Северная Каролина Роя Купера, сообщает телеканал ABC.

"Власть заявляет, что количество жертв в результате урагана "Флоренс" выросло до 43 погибших", - говорится в сообщении.

Как отмечается, власти Северной Каролины подтверждают гибель 32 человек в результате урагана. Еще 11 человек погибли в штате Южная Каролина. Также власти Северной Каролины отметили, что из пострадавших районов удалось эвакуировать около 5 тысяч человек.

Около 56 тысяч домов и предприятий остаются без света.

По оценкам аналитического агентства Moody's, ущерб от мощного урагана "Флоренс" в США составляет 38-50 миллиардов долларов.

Приведенные цифры учитывают порчи имущества, транспортных средств, а также потери на производстве в результате стихии.

Для сравнения, убытки от ураганов "Харви", "Мария" и "Ирма", которые обрушились на США в 2017 году, оценивали в 133,5 млрд 120 млрд, 84,2 млрд долларов соответственно.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 сентября, 2018 суббота

21 сентября, 2018 пятница

больше новостей

22 сентября, 2018 суббота

21 сентября, 2018 пятница

20 сентября, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать