Грузия однозначно войдет в НАТО - заместитель генсека Альянса
Об этом заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер заявила 21 сентября 2018 года на публичной лекции в Тбилисском государственном университете, передает 1tv.ge.
По ее словам, Альянс благодарен за вклад, который Грузия вносит в операции НАТО.
"Среди партнеров вы являются крупнейшими контрибьютерами. Мы остаемся верными декларации, принятой на саммите в Бухаресте. Мы всегда говорим, что Грузия будет членом НАТО и хочу сейчас сказать эти слова и вам. Конечно, еще предстоит много сделать, еще нужно сделать шаги на пути вступления, однако позиция НАТО является твердой и ясной: Грузия станет членом Альянса", - заявила заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса.
По ее словам, у НАТО есть вызовы, например то, что случилось в Украине в 2014 году.
"Также мы говорим, что перед НАТО стоят вызовы. Вы хорошо знаете об этом. В первую очередь то, что случилось в Украине в 2014 году. Россия аннексировала Крым и продолжается дестабилизация ситуации в Донбассе. До сих пор нам приходится справляться с результатами и кризисом", - отметила Гетемюллер.
По ее словам, кризис начался гораздо раньше и никто не знает об этом лучше Грузии.
"Это был август 2008 года, за этим последовало незаконное признание Россией Южной Осетии и Абхазии как т.наз. независимых государств. Мы твердо поддерживаем вас и говорим, что Россия должна отозвать это решение, а также выполнять обязательства, взятые на себя в рамках соглашения о прекращении огня, оформленного при посредничестве Евросоюза", - добавила Гетемюллер.
- В августе 2018 года министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что Грузия и Украина в ближайшее время не вступят в НАТО.
Читайте также
-
21 сентября, 2018 Инициатива Трех морей: где потерялась Украина?
-
20 сентября, 2018 KYIV MEDIA WEEK 2018: итоги третьего дня
-
20 сентября, 2018 Виталий Портников: антикоррупционеры спасают страну
-
19 сентября, 2018 NewsOne и "112": прокремлевские СМИ в Украине
-
19 сентября, 2018 Виталий Портников: санкций за "Северный поток-2" не будет
Читайте также
-
20 сентября, 2018 KYIV MEDIA WEEK 2018: итоги третьего дня
-
20 сентября, 2018 Виталий Портников: антикоррупционеры спасают страну
-
19 сентября, 2018 NewsOne и "112": прокремлевские СМИ в Украине