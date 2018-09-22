Грузия однозначно войдет в НАТО - заместитель генсека Альянса

22 сентября, 2018, 17:04

НАТО связывает очень тесное сотрудничество с Грузией, которая сейчас является одним из главных партнеров блока

Об этом заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер заявила 21 сентября 2018 года на публичной лекции в Тбилисском государственном университете, передает 1tv.ge.

По ее словам, Альянс благодарен за вклад, который Грузия вносит в операции НАТО.

"Среди партнеров вы являются крупнейшими контрибьютерами. Мы остаемся верными декларации, принятой на саммите в Бухаресте. Мы всегда говорим, что Грузия будет членом НАТО и хочу сейчас сказать эти слова и вам. Конечно, еще предстоит много сделать, еще нужно сделать шаги на пути вступления, однако позиция НАТО является твердой и ясной: Грузия станет членом Альянса", - заявила заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса.

По ее словам, у НАТО есть вызовы, например то, что случилось в Украине в 2014 году.

"Также мы говорим, что перед НАТО стоят вызовы. Вы хорошо знаете об этом. В первую очередь то, что случилось в Украине в 2014 году. Россия аннексировала Крым и продолжается дестабилизация ситуации в Донбассе. До сих пор нам приходится справляться с результатами и кризисом", - отметила Гетемюллер.

По ее словам, кризис начался гораздо раньше и никто не знает об этом лучше Грузии.

"Это был август 2008 года, за этим последовало незаконное признание Россией Южной Осетии и Абхазии как т.наз. независимых государств. Мы твердо поддерживаем вас и говорим, что Россия должна отозвать это решение, а также выполнять обязательства, взятые на себя в рамках соглашения о прекращении огня, оформленного при посредничестве Евросоюза", - добавила Гетемюллер.