Для повышения квалификации педагогов заработает механизм "деньги ходят за учителем", - Гриневич

22 сентября, 2018, 15:59

В 2019 году должен заработать механизм "деньги ходят за учителем" для повышения квалификации педагогов Министерство образования и науки Украины

Цель Министерства образования и науки Украины - привлечь лучших специалистов и максимально расширить возможности учителя для повышения квалификации. С 2019 года это планируется сделать благодаря внедрению механизма "деньги ходят за учителем", когда педагог сам может выбрать, где повысить квалификацию, а государство за это заплатит. Об этом министр образования и науки Украины Лилия Гриневич рассказала 21 сентября 2018 года во время визита в Ресурсный центр образовательных информационных технологий для лиц с особыми потребностями Национального университета "Львовская политехника", передает правительственная пресс-служба.

Сейчас МОН готовит постановление Правительства, где будет прописан механизм предоставления такого финансирования. Планируется, что будет существовать перечень общественных организаций и учреждений, в которых такое повышение квалификации можно будет осуществить.

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Одна из организаций, которая уже повышает квалификацию учителей, но с введением этого принципа будет получать деньги из бюджета за свои услуги - Ресурсный центр образовательных информационных технологий для лиц с особыми потребностями Национального университета "Львовская политехника". Он специализируется на обучении детей с проблемами зрения.

"Мы начинали 8 лет назад с работы с одним ребенком, сейчас их 24, и родители везут их к нам со всей Украины. Также мы по мере своих возможностей учим учителей работать с детьми с нарушениями зрения, ведь они обладают набором очень специфических нужд. Здесь мы говорим об оборудованном рабочем месте, об учебниках шрифтом Брайля и учителе, который этим шрифтом умеет читать. Без этого посадить незрячего ребенка в обычный класс - это профанация", – отметила руководитель ОО ВСЕ и Ресурсного центра " Львовской политехники Оксана Потымко.

Министр согласилась, а также попросила представить предложения центра по оборудованию инклюзивно-ресурсных центров по всей стране, чтобы они могли отвечать нуждам детей с особыми потребностями.

Руководитель Ресурсного центра сказала, что они готовы делиться и своим опытом, и рассказывать о передовых практиках таких стран, как Канада, Швеция, Финляндия.

"Для нас важно, чтобы наш опыт был использован и полезен для всех", - подчеркнула Потымко.