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Десантники 95-й бригады чуть не сорвали военные учения в Германии. Там не привыкли к молниеносным действиям

Из-за решительных действий украинских десантников руководство учений "Saber Junction-2018" объявило паузу для корректировки плана проведения маневров

Через несколько часов после того, как рота 13-го отдельного десантно-штурмового батальона 95-й бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины, участвующего в учениях Saber Junction-2018 (учебный центр Гогенфельс, Германия), захватила полевой тактический оперативный центр разведывательного батальона "противника", руководство учений объявило паузу для корректировки плана проведения маневров, передает Управление связей с общественностью Вооруженных Сил Украины.

Как рассказал командир украинской роты "Фантом" капитан Иван Федоренко, штаб разведывательного батальона 173-й воздушно-десантной бригады США был захвачен во время выполнения задания по разведке.

"Нами были условно взяты в плен командир батальона и его офицеры, захвачены средства связи, оружие и штабные документы. Последние мы вручили командиру батальона сил OpFor, в составе которых действуем. Это данные относительно расположения подразделений нашего противника, его планы действий и тому подобное. Владение нашей стороной такой информацией однозначно влияет на дальнейший ход учений", - отметил он.

В дальнейшем, во время выдвижения украинцев к ключевому рубежу обороны противника, бойцы 95-й бригады обнаружили группу чешских спецназовцев. Во время перестрелки диверсанты условно потеряли 6 человек. По состоянию на 15:00 общие условные потери противника составили около 40 человек и две единицы техники, условные потери украинцев - 2 человека.

Несмотря на паузу для корректировки планов учений, украинское подразделение продолжает выполнять задачи в поле.

 

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