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Звездный боец UFC Макгрегор назвал российских фанатов идиотами


фото: twitter
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор назвал фанатов россиянина Хабиба Нурмагомедова идиотами за агрессивные комментарии в соцсетях

Об этом он заявил в Нью-Йорке на пресс-конференции перед боем против россиянина, сообщает официальный сайт UFC.

"Хабиб позволял себе все эти недопустимые высказывания и разжег войну, поэтому я должен был принять этот бой. Идиотские болельщики Хабиба атакуют меня в социальных сетях, они глупые клоуны, а он - крыса", - сказал Макгрегор.

Поединок между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым состоится 6 октября.

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