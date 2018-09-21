Звездный боец UFC Макгрегор назвал российских фанатов идиотами
21 сентября, 2018, 12:14
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор назвал фанатов россиянина Хабиба Нурмагомедова идиотами за агрессивные комментарии в соцсетях
Об этом он заявил в Нью-Йорке на пресс-конференции перед боем против россиянина, сообщает официальный сайт UFC.
"Хабиб позволял себе все эти недопустимые высказывания и разжег войну, поэтому я должен был принять этот бой. Идиотские болельщики Хабиба атакуют меня в социальных сетях, они глупые клоуны, а он - крыса", - сказал Макгрегор.
Поединок между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым состоится 6 октября.
- В апреле в Нью-Йорке ирландец атаковал автобус, в котором находился Нурмагомедов и нанес травм другим спортсменам.
- В июле Макгрегор согласился признать вину в деле о нападении на автобус.
Читайте также: Месть или пиар. Зачем Макгрегору скандал с разбитым автобусом и арестом
Читайте также
-
21 сентября, 2018 Инициатива Трех морей: где потерялась Украина?
-
20 сентября, 2018 KYIV MEDIA WEEK 2018: итоги третьего дня
-
20 сентября, 2018 Виталий Портников: антикоррупционеры спасают страну
-
19 сентября, 2018 NewsOne и "112": прокремлевские СМИ в Украине
-
19 сентября, 2018 Виталий Портников: санкций за "Северный поток-2" не будет
Читайте также
-
20 сентября, 2018 KYIV MEDIA WEEK 2018: итоги третьего дня
-
20 сентября, 2018 Виталий Портников: антикоррупционеры спасают страну
-
19 сентября, 2018 NewsOne и "112": прокремлевские СМИ в Украине