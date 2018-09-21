Звездный боец UFC Макгрегор назвал российских фанатов идиотами

21 сентября, 2018, 12:14

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор назвал фанатов россиянина Хабиба Нурмагомедова идиотами за агрессивные комментарии в соцсетях

Об этом он заявил в Нью-Йорке на пресс-конференции перед боем против россиянина, сообщает официальный сайт UFC.

"Хабиб позволял себе все эти недопустимые высказывания и разжег войну, поэтому я должен был принять этот бой. Идиотские болельщики Хабиба атакуют меня в социальных сетях, они глупые клоуны, а он - крыса", - сказал Макгрегор.

Поединок между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым состоится 6 октября.

В апреле в Нью-Йорке ирландец атаковал автобус, в котором находился Нурмагомедов и нанес травм другим спортсменам.

В июле Макгрегор согласился признать вину в деле о нападении на автобус.

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