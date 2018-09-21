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Ярмоленко поддержал "Ворсклу" после зрелищного матча в Лондоне


фото: twitter
Украинский футболист "Вест Гема" Андрей Ярмоленко болел за "Ворсклу" в Лондоне в матче против "Арсенала"

Об этом сообщает Sportarena.

Ярмоленко наблюдал за игрой 1-го тура группового раунда Лиги Европы с трибун стадиона "Эмирейтс". После финального свистка украинский футболист зашел в раздевалку "Ворсклы" и поддержал полтавчан после достойно проигранного матча.

 

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