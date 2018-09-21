Ярмоленко поддержал "Ворсклу" после зрелищного матча в Лондоне
21 сентября, 2018, 11:14
Украинский футболист "Вест Гема" Андрей Ярмоленко болел за "Ворсклу" в Лондоне в матче против "Арсенала"
Об этом сообщает Sportarena.
Ярмоленко наблюдал за игрой 1-го тура группового раунда Лиги Европы с трибун стадиона "Эмирейтс". После финального свистка украинский футболист зашел в раздевалку "Ворсклы" и поддержал полтавчан после достойно проигранного матча.
- В стартовом матче Лиги Европы "Ворскла" уступила "Арсеналу" со счетом 2:4.
- В другой игре 1-го тура ЛЕ "Динамо" на последней минуте упустило победу над казахстанской "Астаной".
Читайте также
-
-
-
13 августа, 2018 Виталий Портников: экономика мстит насильникам
-
-
Читайте также
-
-
13 августа, 2018 Виталий Портников: экономика мстит насильникам
-