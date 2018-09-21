Венгрия нарушает Венскую конвенцию и угрожает нацбезопасности Украины, - Климкин

21 сентября, 2018, 10:20

Выдача венгерским консульством в Закарпатье паспортов гражданам Украины запрещена Венской конвенцией о консульских сношениях

Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин, сообщает пресс-секретарь министерства Марьяна Беца.

Климкин также назвал выдачу Венгрией своих паспортов на территории Украины "серьезным призывом к нарушению законодательства Украины и вызовом нашей национальной безопасности".

"Выдача венгерских паспортов гражданам Украины на Закарпатье запрещена Венской конвенцией о консульских сношениях. Это серьезный призыв к нарушению законодательства Украины и вызов нашей национальной безопасности", — @PavloKlimkin в программе "Завтрак с 1+1" pic.twitter.com/tltP2ccKCy — MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) 21 сентября 2018 г.

Напомним, на Закарпатье в городе Берегово консульство Венгрии выдавало украинцам паспорта и после принесения ими присяги на верность венгерскому государству предписывалось держать в тайне факт получения второго гражданства.

Министр иностранных дел Павел Климкин пообещал обсудить с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке выдачу венгерских паспортов гражданам Украины на Закарпатье.

В Раде предлагают усиление ответственности за двойное гражданство.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто угрожает Украине затормозить движение к НАТО.

Климкин заявил, что проблемой является не только раздача венгерских паспортов, а еще и призыв скрыть это.