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Венгрия нарушает Венскую конвенцию и угрожает нацбезопасности Украины, - Климкин


фото: REUTERS
Выдача венгерским консульством в Закарпатье паспортов гражданам Украины запрещена Венской конвенцией о консульских сношениях

Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин, сообщает пресс-секретарь министерства Марьяна Беца.

Климкин также назвал выдачу Венгрией своих паспортов на территории Украины "серьезным призывом к нарушению законодательства Украины и вызовом нашей национальной безопасности".

Напомним, на Закарпатье в городе Берегово консульство Венгрии выдавало украинцам паспорта и после принесения ими присяги на верность венгерскому государству предписывалось держать в тайне факт получения второго гражданства.

Министр иностранных дел Павел Климкин пообещал обсудить с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке выдачу венгерских паспортов гражданам Украины на Закарпатье.

В Раде предлагают усиление ответственности за двойное гражданство.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто угрожает Украине затормозить движение к НАТО.

Климкин заявил, что проблемой является не только раздача венгерских паспортов, а еще и призыв скрыть это.

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