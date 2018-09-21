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В селе Тернопольщины отравились 252 человека, среди них 99 детей


фото: selo.ua
Более 250 жителей села Иване-Пусте Тернопольской области отравились в результате обработки полей

Об этом сообщает пресс-центр Главного управления Госпродпотребслужбы области.

В ведомстве отметили, что сообщение об отравлении жителей села Иване-Пусте получили вчера. По состоянию на 12 часов сегодняшнего дня, количество больных увеличилось до 252 человек, 99 из которых - дети.

"Всем жителям, которые обратились к местному врачу были даны рекомендации и на данный момент они находятся на амбулаторном лечении. На лечении в учреждениях здравоохранения не находится ни один из жителей данного села после окропления полей", - подчеркнули в ведомстве.

Специалисты тем временем установили, что люди, которые обратились за медпомощью, связывают ухудшение состояния здоровья с обработкой полей вблизи их села авиационным методом.

Выяснилось, что поля обрабатывали с нарушением, в частности, руководство ООО "Агрополис" нарушило процедуру уведомления органов местного самоуправления и населения. Сельского главу об обработке полей уведомили накануне перед ее осуществлением.

"Следовательно, не были уведомлены заблаговременно и местные жители. Согласно законодательству, руководство агрофирмы должно было уведомить жителей села не позднее чем за 2 дня до проведения авиационного окропления. На видео, которое представили местные жители, видно, что не были соблюдены санитарно-защитные зоны при проведении этой обработки, видно, что самолет разворачивался над жилыми домами", - пояснили в службе.

Специалисты отобрали образцы почвы и растений для исследования на остаточное количество пестицида, которым осуществлялась авиационная обработка указанного в сообщении.

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