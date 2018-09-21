В Саудовской Аравии женщина впервые стала ведущей теленовостей

21 сентября, 2018, 20:34

В Саудовской Аравии женщина впервые в истории страны стала телеведущей выпуска новостей на государственном телевидении

Об этом сообщает Daily Mail.

Журналистка Виам Аль-Дахил вместе с коллегой-мужчиной начала вести вечерний информационный блок новостей на телеканале Al Saudiya.

В материале отмечается, что появление ведущей на государственном телевидении стало знаковым событием для этого консервативного королевства.

Виам Аль-Дахил ранее работала корреспондентом телеканала CNBC Arabia и была ведущей новостного канала Al-Arab.