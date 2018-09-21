В Саудовской Аравии женщина впервые стала ведущей теленовостей
21 сентября, 2018, 20:34
В Саудовской Аравии женщина впервые в истории страны стала телеведущей выпуска новостей на государственном телевидении
Об этом сообщает Daily Mail.
Журналистка Виам Аль-Дахил вместе с коллегой-мужчиной начала вести вечерний информационный блок новостей на телеканале Al Saudiya.
В материале отмечается, что появление ведущей на государственном телевидении стало знаковым событием для этого консервативного королевства.
Виам Аль-Дахил ранее работала корреспондентом телеканала CNBC Arabia и была ведущей новостного канала Al-Arab.
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