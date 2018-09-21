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В России умер украинский водитель, который пострадал в ДТП в Воронежской области

В России умер украинский водитель, госпитализированный вместе с пятью украинцами после дорожно-транспортного происшествия в Воронежской области

Об этом сообщил директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев, сообщает УНИАН.

"Водитель микроавтобуса Opel, гражданин Украины, который получил в ДТП тяжелую черепно-мозговую травму, находился в коме и после шестичасовой операции сегодня скончался", - сказал дипломат.

По его словам, тело водителя направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Родственники умершего уже прибыли в больницу.

"Двое граждан после получения необходимой медицинской помощи в сопровождении родственников покинули больницу. Им была оказана соответствующая помощь. Их выписали", - добавил Погорельцев.

Он уточнил, что один гражданин получил закрытый перелом ноги, ушибы голени, а другой - сотрясение мозга. Погорельцев отметил, что еще трое украинский находятся в больнице, один из них - в тяжелом состоянии в реанимации.

Дипломат сообщил, что украинские консульские должностные лица готовы оказать содействие в репатриации тела погибшего.

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