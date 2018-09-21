В России умер украинский водитель, который пострадал в ДТП в Воронежской области
Об этом сообщил директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев, сообщает УНИАН.
"Водитель микроавтобуса Opel, гражданин Украины, который получил в ДТП тяжелую черепно-мозговую травму, находился в коме и после шестичасовой операции сегодня скончался", - сказал дипломат.
По его словам, тело водителя направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Родственники умершего уже прибыли в больницу.
"Двое граждан после получения необходимой медицинской помощи в сопровождении родственников покинули больницу. Им была оказана соответствующая помощь. Их выписали", - добавил Погорельцев.
Он уточнил, что один гражданин получил закрытый перелом ноги, ушибы голени, а другой - сотрясение мозга. Погорельцев отметил, что еще трое украинский находятся в больнице, один из них - в тяжелом состоянии в реанимации.
Дипломат сообщил, что украинские консульские должностные лица готовы оказать содействие в репатриации тела погибшего.
- Напомним, что 20 сентября на автодороге местного значения Лиски - Острогожск столкнулись автомобиль Opel с украинским номерным знаком и автобус с российским номером. В результате ДТП были госпитализированы шесть украинцев. Все пострадавшие граждане Украины являются жителями временно оккупированной территории Луганщины.
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