В Польше хотят размещения американской военной базы на востоке страны
21 сентября, 2018, 15:10
В правительстве Польши хотели бы, чтобы американская военная база была размещена на востоке страны
Об этом заявил глава канцелярии премьера Польши Михал Дворчик в эфире RMF FM.
"Все понимают, что такое решение и размещение в Польше постоянных американских баз стало бы очень важным событием и существенно повлияло бы на безопасность целого региона и конечно же Польши" - сказал он.
В то же время, по словам Дворчика, пока рано говорить о конкретных местах, где можно разместить американскую базу.
"Но одно мы знаем наверняка: мы хотели бы, чтобы было принято такое решение, чтобы разместить базу где-то на восточном или северо-восточном фланге", - заявил он.
- Как сообщалось, президент Польши Анджей Дуда попросил США о размещении постоянной американской военной базы, предложив назвать ее "Форт Трамп".
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