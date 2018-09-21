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В Польше хотят размещения американской военной базы на востоке страны

В правительстве Польши хотели бы, чтобы американская военная база была размещена на востоке страны

Об этом заявил глава канцелярии премьера Польши Михал Дворчик в эфире RMF FM.

"Все понимают, что такое решение и размещение в Польше постоянных американских баз стало бы очень важным событием и существенно повлияло бы на безопасность целого региона и конечно же Польши" - сказал он.

В то же время, по словам Дворчика, пока рано говорить о конкретных местах, где можно разместить американскую базу.

"Но одно мы знаем наверняка: мы хотели бы, чтобы было принято такое решение, чтобы разместить базу где-то на восточном или северо-восточном фланге", - заявил он.

  • Как сообщалось, президент Польши Анджей Дуда попросил США о размещении постоянной американской военной базы, предложив назвать ее "Форт Трамп".
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