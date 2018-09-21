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В Одессе вооруженные грабители напали на инкассаторов, есть раненые


фото: ria.ru
В Приморском районе Одессы неизвестные напали на сотрудников компании, что обслуживает терминалы пополнения мобильной связи

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

По данным полиции, двое злоумышленников с использованием травматического оружия совершили нападение на автомобиль инкассаторов. В результате двое сотрудников частной фирмы получили ранения. В городе введен оперативный план "Сирена".

В то же время одесское издание "Думская" сообщает, что грабители забрали более 200 тыс. грн и скрылись на автомобиле Opel.

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