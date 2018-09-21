В Нацполиции опубликовали видео ограбления инкассаторов в Одессе

21 сентября, 2018, 20:15

В сети появилось видео записи с камер наблюдения, где зафиксирован факт нападения на инкассаторов терминалов пополнения мобильной связи в Одессе

Видеозапись в пятницу, 21 сентября, обнародовал первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин в своем Facebook.

"В настоящее время благодаря оперативной осведомленности оперативников Одесской области уже по горячим следам задержаны пять подозреваемых, причастных к организации и именно нападению на потерпевших,"- написал Аброськин.