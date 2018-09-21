 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Нацполиции опубликовали видео ограбления инкассаторов в Одессе

В сети появилось видео записи с камер наблюдения, где зафиксирован факт нападения на инкассаторов терминалов пополнения мобильной связи в Одессе

Видеозапись в пятницу, 21 сентября, обнародовал первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин в своем Facebook.

"В настоящее время благодаря оперативной осведомленности оперативников Одесской области уже по горячим следам задержаны пять подозреваемых, причастных к организации и именно нападению на потерпевших,"- написал Аброськин.

  • Напомним, утром 21 сентября в Приморском районе Одессы вооруженные неизвестные напали на сотрудников компании, что обслуживает терминалы пополнения мобильной связи, и ограбили их. Во время преступления двое инкассаторов получили ранения.
  • Позже полицейские задержали нападавших, которые ранили и ограбили инкассаторов терминалов пополнения мобильной связи.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 сентября, 2018 пятница

больше новостей

21 сентября, 2018 пятница

20 сентября, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать