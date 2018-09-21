В Нацполиции опубликовали видео ограбления инкассаторов в Одессе
21 сентября, 2018, 20:15
В сети появилось видео записи с камер наблюдения, где зафиксирован факт нападения на инкассаторов терминалов пополнения мобильной связи в Одессе
Видеозапись в пятницу, 21 сентября, обнародовал первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин в своем Facebook.
"В настоящее время благодаря оперативной осведомленности оперативников Одесской области уже по горячим следам задержаны пять подозреваемых, причастных к организации и именно нападению на потерпевших,"- написал Аброськин.
- Напомним, утром 21 сентября в Приморском районе Одессы вооруженные неизвестные напали на сотрудников компании, что обслуживает терминалы пополнения мобильной связи, и ограбили их. Во время преступления двое инкассаторов получили ранения.
- Позже полицейские задержали нападавших, которые ранили и ограбили инкассаторов терминалов пополнения мобильной связи.
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