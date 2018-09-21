В Москве горел морг военного госпиталя
21 сентября, 2018, 22:24
У здания морга на территории Центрального клинического военного госпиталя в Москве произошел пожар
Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на собственные источники.
По предварительной информации, по адресу 1-й Пехотный проезд, на территории Центрального клинического военного госпиталя РФ произошло возгорание в здании морга. Наблюдался черный дым.
По словам источника, пожар начался на втором этаже. Был создан штаб по тушению возгорания.
Вскоре после этого поступила информация о ликвидации пожара.
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