В Москве горел морг военного госпиталя

21 сентября, 2018, 22:24

У здания морга на территории Центрального клинического военного госпиталя в Москве произошел пожар

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на собственные источники.

По предварительной информации, по адресу 1-й Пехотный проезд, на территории Центрального клинического военного госпиталя РФ произошло возгорание в здании морга. Наблюдался черный дым.

По словам источника, пожар начался на втором этаже. Был создан штаб по тушению возгорания.

Вскоре после этого поступила информация о ликвидации пожара.