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В Киеве на Печерском мосту столкнулись три автомобиля, образовался большой затор

В пятницу, 21 сентября, в Киеве на Печерском путепроводе произошло ДТП с участием легковых автомобилей ЗАЗ "Славута", Škoda и кроссовера Mercedes-Benz

Об этом сообщают "Вартови Еспресо".

По словам водителя "Славуты", он остановился на красный свет и ждал зеленого сигнала светофора, когда вдруг почувствовал мощный удар сзади. В зад "Славуты" влетел легковой автомобиль Škoda, в который, в свою очередь, въехал Mercedes-Benz.

В результате ДТП госпитализированы водитель Škoda - мужчина не пристегнулся и ударился головой о лобовое стекло. Мужчина госпитализирован, у него диагностировали подозрение на закрытую черепно-мозговую травму.

В момент аварии в салоне "Славуты" находился младенец. К счастью, отец, который был за рулем, перед поездкой посадил ребенка в детское кресло. В салоне "Славуты" все были пристегнуты.

В результате аварии образовался большой затор в сторону Ботанического сада.

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