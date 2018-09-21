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В Киеве на несколько дней перекроют центр города


фото: Autoua
В Киеве с 21:00 пятницы, 21 сентября, по 24 сентября (ориентировочно до 06:00) в связи с подготовкой и проведением культурного "Всеукраинский Праздник благодарения" будет ограничено автомобильное движение в центре города и изменено движение наземного пассажирского транспорта

Об этом сообщает пресс-служба горсовета Киева.

Так, на время перекрытия движения транспорта по ул. Крещатик (на участке от ул. Богдана Хмельницкого до Аллеи Героев Небесной Сотни) с 21:00 21 сентября движение автобусов №№ 24, 114 будет организовано по маршруту выходного дня.

23 сентября во время Всеукраинского мотопробега в рамках проведения мероприятия от площади Победы до улицы Крещатик (от бульвара Тараса Шевченко по улице Владимирской до улицы Прорезной) предусмотрена временная приостановка движения троллейбусов маршрутов №№ 5, 7, 8, 17 и автобусов маршрутов №№24, 114, 118.

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