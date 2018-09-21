В Киеве голая женщина разлеглась посреди автотрассы
21 сентября, 2018, 14:03
В пятницу, 21 сентября, в Киеве обнаженная женщина легла между полос автомобильного движения на ул. Елены Телиги
Об этом сообщает в Facebook сообщество "Киев Оперативный".
На видео, снятом одним из водителей, можно увидеть, что обнаженная женщина лежит просто на асфальте, закинув ногу на ногу и скрестив руки на груди, а мимо нее осторожно проезжают автомобили.
"Если она еще там и кто-то едет мимо, то может вызвать кого-то надо? Если ее задавят, проблемы будут у водителя", - пишет в комментариях пользователь.
"Сообщите, когда уберут русалку, мне на Петровку надо", - написал другой пользователь.
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