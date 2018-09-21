В ГПУ внесли представление на снятие неприкосновенности с Мосийчука, - СМИ
21 сентября, 2018, 13:41
Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий внес представление генпрокурору Юрию Луценко на снятие неприкосновенности с нардепа "Радикальной партии" Игоря Мосийчука
Об этом сообщает издание Insider со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.
Документ поступил в понедельник, 17 сентября. Мосийчуку инкриминируют незаконное обогащение и декларирование недостоверной информации.
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