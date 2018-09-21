 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В ГПУ внесли представление на снятие неприкосновенности с Мосийчука, - СМИ


фото: ukranews
Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий внес представление генпрокурору Юрию Луценко на снятие неприкосновенности с нардепа "Радикальной партии" Игоря Мосийчука

Об этом сообщает издание Insider со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Документ поступил в понедельник, 17 сентября. Мосийчуку инкриминируют незаконное обогащение и декларирование недостоверной информации.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 сентября, 2018 пятница

больше новостей

21 сентября, 2018 пятница

20 сентября, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать