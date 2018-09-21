В Эстонии осудили российского шпиона

21 сентября, 2018, 18:16

Эстонский суд признал виновным в антигосударственном сговоре 32-летнего Евгения Славина, который собирал данные для российского ГРУ. Ему назначили наказание в виде года и восьми месяцев лишения свободы

Об этом пишет Postimees.

Полиция безопасности задержала Славина 1 июля этого года и с этого времени он находится под стражей.

Согласно обвинению, гражданин Эстонии Славин с апреля 2016 года поддерживал связь с сотрудниками ГРУ РФ. Он давал письменное согласие на тайное сотрудничество ГРУ. Информацию преступник передавал по телефону, через электронные письма и сообщения, а также на встречах на территории России.

Одной из задач Славина было сфотографировать возможное место будущего аэродрома НАТО в Эстонии.