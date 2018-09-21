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В Донецке мужчина взорвал гранату в магазине

Около 15:30 в Кировском районе Донецка на улице Петровского произошел взрыв в продуктовом магазине на остановке "Шахта №19"

Об этом сообщают оккупационные СМИ.

В результате взрыва пострадали двое людей. На место происшествия прибыли российские боевики.

По данным оккупационных СМИ, виновником взрыва является мужчина, который зашел в магазин и взорвал гранату.

Как отметили в "администрации" Кировского района, кроме мужчины, пострадала женщина. Она была доставлена в больницу № 24 с осколочным ранением, рваными ранами и ожогами. Состояние пострадавшей оценивается как стабильно среднее. Подозреваемый задержан оккупантами.

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