В Донецке мужчина взорвал гранату в магазине
21 сентября, 2018, 18:12
Около 15:30 в Кировском районе Донецка на улице Петровского произошел взрыв в продуктовом магазине на остановке "Шахта №19"
Об этом сообщают оккупационные СМИ.
В результате взрыва пострадали двое людей. На место происшествия прибыли российские боевики.
По данным оккупационных СМИ, виновником взрыва является мужчина, который зашел в магазин и взорвал гранату.
Как отметили в "администрации" Кировского района, кроме мужчины, пострадала женщина. Она была доставлена в больницу № 24 с осколочным ранением, рваными ранами и ожогами. Состояние пострадавшей оценивается как стабильно среднее. Подозреваемый задержан оккупантами.
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