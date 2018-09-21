В центре Киева перекроют часть улиц на выходные

21 сентября, 2018, 19:47

В центре Киева с 21 по 24 сентября перекроют часть улиц в связи с массовыми мероприятиями

Об этом сообщает Центр организации дорожного движения столицы на своей странице в Facebook.

С 21:00 21 сентября, пятницы, предусматривается перекрытие улицы Крещатик от улицы Богдана Хмельницкого до Майдана Независимости, завершится перекрытие в 06:00 утра в понедельник, 24 сентября.

С 06:00 23 сентября, в воскресенье, предполагается перекрытие улицы Крещатик от Бессарабской площади, которое продлится до 24:00 23 сентября.

Также 23 сентября с 06:00 до 23:00 пройдут массовые мероприятия на Андреевском спуске с перекрытием движения транспорта.

Во время перекрытия движения транспорта 21 сентября движение автобусов № 24, 114 будет организовано по маршруту выходного дня.

23 сентября во время Всеукраинского мотопробега предусмотрены временные приостановки движения троллейбусов маршрутов №№ 5, 7, 8, 17 и автобусов маршрутов №№ 24, 114, 118.