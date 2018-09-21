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Усик и Белью устроят дуэль взглядов на легендарном стадионе


фото: facbook
Украинский боксер Александр Усик и британец Тони Бэллью проведут первую дуэль взглядов в Лондоне на стадионе "Уэмбли"

Об этом сообщает промоутерская компания украинца K2 Promotions в facebook.

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе и его британский соперник устроят традиционную дуэль взглядов 22 сентября во время вечера бокса на "Уэмбли", главным событием которого станет бой между Энтони Джошуа и Александром Поветкиным.

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