Усик и Белью устроят дуэль взглядов на легендарном стадионе

21 сентября, 2018, 13:25

Украинский боксер Александр Усик и британец Тони Бэллью проведут первую дуэль взглядов в Лондоне на стадионе "Уэмбли"

Об этом сообщает промоутерская компания украинца K2 Promotions в facebook.

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе и его британский соперник устроят традиционную дуэль взглядов 22 сентября во время вечера бокса на "Уэмбли", главным событием которого станет бой между Энтони Джошуа и Александром Поветкиным.