Усик и Белью устроят дуэль взглядов на легендарном стадионе
21 сентября, 2018, 13:25
Украинский боксер Александр Усик и британец Тони Бэллью проведут первую дуэль взглядов в Лондоне на стадионе "Уэмбли"
Об этом сообщает промоутерская компания украинца K2 Promotions в facebook.
Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе и его британский соперник устроят традиционную дуэль взглядов 22 сентября во время вечера бокса на "Уэмбли", главным событием которого станет бой между Энтони Джошуа и Александром Поветкиным.
- Усик в поединке против Бэллью будет защищать звание абсолютного чемпиона мира 19 ноября в Манчестере.
- Владимир Кличко назвал фаворита боя между Энтони Джошуа и Александром Поветкиным.
Читайте также
-
21 сентября, 2018 Инициатива Трех морей: где потерялась Украина?
-
20 сентября, 2018 KYIV MEDIA WEEK 2018: итоги третьего дня
-
20 сентября, 2018 Виталий Портников: антикоррупционеры спасают страну
-
19 сентября, 2018 NewsOne и "112": прокремлевские СМИ в Украине
-
19 сентября, 2018 Виталий Портников: санкций за "Северный поток-2" не будет
Читайте также
-
20 сентября, 2018 KYIV MEDIA WEEK 2018: итоги третьего дня
-
20 сентября, 2018 Виталий Портников: антикоррупционеры спасают страну
-
19 сентября, 2018 NewsOne и "112": прокремлевские СМИ в Украине